Мажилисмен Ахмет Мурадов попросил Министерство здравоохранения обратить внимание на лекарей и проповедников нетрадиционной медицины, передает NUR.KZ.

Свое выступление в ходе обсуждения поправок по вопросам здравоохранения депутат начал с благодарности в адрес отечественных медиков.

«Хочу поблагодарить нашу медицину за то, что ее работники делают при низких зарплатах и малой технической обеспеченности», — отметил Мурадов на пленарном заседании мажилиса.

При этом мажилисмен обеспокоен масштабами распространения нетрадиционной медицины в стране.

«Но у нас в стране огромный рынок нетрадиционной медицины – китайская, исламская, еще какая-то, «святая вода», лечебная грязь. И я встречаюсь с теми людьми, которые там «полечились», — и никакого там ни контроля, ни нормирования, ни управления. Люди сами по себе, и какой там оборот финансов, я не знаю, кто-то представляет или нет?» — вопросил депутат.

Ахмедов добавил, что люди платят дорого, но результаты плачевные.

«Уже когда совсем все плохо – идут за гарантированной медицинской помощью», — констатировал он.

Ахмедов также указал, что в интернете на сайтах предлагают вылечить все и за очень дорого.

«Вот это можно контролировать? Это какие-то идеологические диверсии, подрыв нашего здоровья, в конце концов. Берут деньги не только у него, но и у его родственников, с заклинаниями, что все будет хорошо», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что лекари и знахари остаются безнаказанными.

«Мы с официальной медициной идем судиться, а с теми ничего не выясняем. Что происходит?» — возмутился Мурад Ахмедов.

Свое мнение высказал и спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.

«Мне кажется, здесь еще вопрос и внутренней культуры человека. Человек в XXI веке тоже должен понимать – сегодня все эти рекламные трюки — пройденные этапы. Когда полные стадионы собирали, у телевизоров полстраны сидело с банками заряжающимися», — напомнил спикер.

Нигматулин отметил, что все зависит от образа жизни человека.

«Если ты следишь за питанием, за своим здоровьем, если занимаешься физкультурой, то все остальное — составляющая здоровья и медицинская составляющая — небольшая в процентном отношении», — резюмировал Нурлан Нигматулин.