Лидером проката за уикенд в Казахстане стал фильм Акана Сатаева «Бизнесмены». Он собрал 138 млн тенге.

Актуальные данные о кассовых сборах предоставили в Astana Film fund. Лента вышла на широкий экран с 1 ноября.

Мотивационное кино понравилось казахстанскому зрителю.

Признанный казахстанский режиссер, известный по картинам «Рэкетир», «Районы», «Жаужурек мын бала», «Хакер» и «Дорога к матери», Акан Сатаев в картине «Бизнесмены» рассказывает о реалиях жизни в 90-х.

Фильм — это не только история о деньгах, это история о дружбе и предательстве, любви и чести, где главный посыл состоит в том, что «есть вещи, которые не имеют цены».

Трое друзей пытаются выжить в нелегкое для страны время, правила новой игры еще не установлены. Герои картины становятся одними из первых, кто стоял у истоков рыночных отношений в Казахстане.

Консультантами фильма и прототипами главных героев стали реальные предприниматели, начинавшие свою карьеру в первые годы независимости, Арманжан Байтасов, Берик Каниев и Нурлан Смагулов. Но сама история едва ли будет основана на реальных событиях.

В съемках отечественного кино приняли участие Санжар Мади, Шарип Серик и Константин Крюков. Главную женскую роль исполнила Айсулу Азимбаева.

Главного героя режиссер Акан Сатаев доверил сыграть яркому актеру Аскару Ильясову. Фильм стал первым казахстанским проектом, где Аскар исполнил роль главного героя.

Ранее он снимался в таких российских картинах, как «Джуна», «Последний рубеж», «Золотая Орда» и «Тренер».