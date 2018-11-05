В последнее время Интернет заполонили оптические иллюзии, необычные загадки, логические головоломки и тесты на внимательность. Люди часами бьются над отгадками: ищут котиков, определяют цвет платья, наклоняют мониторы под нужным углом, а особо впечатлительные даже лишаются сна. На этот раз пользователей Сети озадачил житель Шотландии. Он просто сфотографировал осенний пейзаж, а получил настоящую фотозагадку, пишет TengriMIX.

Житель Шотландии Мик Мерфи прогуливался в парке вместе со своей дочерью Евой. Во время прогулки они делали снимки осенней природы. Вернувшись домой, семья стала просматривать фото, и вдруг на одной из фотографий Ева обнаружила неожиданную находку. На снимке среди деревьев и сухостоя «спрятался» олень. Его шкура так слилась с осенним пейзажем, что заметить его практически невозможно.

Шотландец выложил фото в социальные сети, и оно быстро стало популярным. Далеко не все смогли разглядеть на снимке оленя. А вам удалось найти рогатого красавца?