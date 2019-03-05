Фото-загадка со спрятавшейся птицей озадачила Сеть

Очередная фото-загадка озадачила пользователей Сети. Юзеры «сломали голову», ища на снимке индийского фотографа птицу, спрятавшуюся в камышах, передает NUR.KZ.

Фото в своем Twitter выложила фотограф из Индии Нека Синха. Девушка снимала локации озера Чилика, заросшего камышом.

В объектив ее фотоаппарата попала выпь, запрятавшаяся среди камышей на болотистом берегу озера.

Синха разместила в Сети фотографию и предложила подписчикам найти птицу, что оказалась нетривиальной задачей.

«Невероятно хорошо замаскированная желтая выпь, которая похожа на полосатый тростник», — написала она.

Большинство юзеров так и не смогли самостоятельно отыскать замаскированную птицу на снимке.