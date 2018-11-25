АО «Пассажирские перевозки» сообщает об изменении нумерации пассажирских поездов из числа вагонов ТОО «Тулпар-Тальго»:

поезд № 35/36 Алматы-2 Атырау меняет нумерацию поезда на номер № 29/30, отправлением из Алматы-2 с 01/01-2019 г., из Атырау по обороту с 03/01-2019 г.;

поезд № 45/46 Алматы-2-Оскемен-1 меняет нумерацию поезда на номер № 69/70, отправлением из Алматы-2 с 01/01-2019 г., из Оскемен-1 по обороту со 02/01-2019 г.;

поезд № 90/89 Астана Нурлы жол Кызылорда меняет нумерацию поезда на номер № 92/91, отправлением из Астана Нурлы жол с 01/01-2019 г., из Кызылорды по обороту со 02/01-2019 г.;

поезд № 701/702 Астана Нурлы жол Алматы-2 меняет нумерацию поезда на номер № 708/707, отправлением из Астана Нурлы жол с 01/01-2019 г., из Алматы-2 по обороту со 02/01-2019 г.;

поезд № 703/704 Алматы-2-Петропавловск меняет нумерацию поезда на номер № 705/706, отправлением из Алматы-2 с 01/01-2019 г., из Петропавловска по обороту со 02/01-2019 г.;

поезд № 710/709 Астана Нурлы жол-Шымкент меняет нумерацию поезда на номер № 712/711, отправлением из Астана Нурлы жол со 02/01-2019 г., из Шымкента по обороту с 03/01-2019 г.

Пассажирам по возникшим вопросам обращаться в билетные кассы железнодорожных вокзалов страны, а также на CALL-центр 1433.