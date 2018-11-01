По предварительному прогнозу в ноябре ожидается частая смена синоптических процессов, которая приведет к колебаниям температуры от умеренных морозов до их ослабления с осадками в сопровождении с порывистым ветром, гололедицей на дорогах и образованием тумана в ночные и утренние часы, передает РГП «Казгидромет».

Последний месяц осени начинается с осадков и похолоданием на всей территории Казахстана. В ближайшие двое суток холодный атмосферный фронт, вызвавший осадки и понижение температуры в северных и центральных областях, будет оказывать влияние на погоду в южных, юго-восточных и восточных областях. Здесь ожидаются осадки, преимущественно снег, в горных и предгорных районах сильный снег, туман, гололёд и понижение температуры. А на северную половину республики начинают смещаться следующие фронты, сначала тёплый, а затем и арктический холодный фронт с районов Баренцева моря. Только западные области республики будут находиться в поле антициклона, поэтому здесь без осадков и небольшое повышение температуры воздуха.

Ощутимые морозы следует ожидать в середине и конце первой декады, столбики термометров понизятся ночью до 5…15 мороза, днем до 0…8 мороза в северной половине, и ночью до 0…7 мороза, днем до 0…5 тепла в южной половине страны.

Последующие две волны похолодания, которые прогнозируются в середине второй и третьей декад, ожидаются интенсивней предыдущих.

В результате средняя за месяц температура воздуха ожидается около климатической нормы, лишь в Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях — ниже нормы на 1 °C.

Месячное количество осадков предполагается меньше нормы в Кызылординской, в северной половине Туркестанской, Жамбылской областях, больше нормы в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, на севере Костанайской, местами Восточно-Казахстанской, в горных и предгорных районах Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях и в Шымкенте, около нормы — на остальной территории.