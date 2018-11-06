66% получателей адресной социальной помощи проживают в сельской местности.

В Мажилисе Парламента РК на правительственном часе по вопросам внедрения адресной социальной помощи (АСП) нового формата министр труда и социальной защиты населения РК Мадина Абылкасымова рассказала, сколько казахстанцев сегодня нуждаются в господдержке, передает корреспондент Zakon.kz.

«На 2018 год в госбюджете для внедрения нового формата АСП предусмотрено 28,9 млрд тенге, в том числе за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета — 18,4 млрд тенге и за счет местного бюджета — 10,6 млрд тенге. За 9 месяцев 2018 года сумма выплат АСП составляет — 19,5 млрд тенге или 67,4%, в том числе за счет республиканского бюджета — 15,3 млрд тенге или 83,4%; за счет местного бюджета — 4,2 млрд тенге или 39,6%», — сказал она.

По ее словам, наибольшее освоение выделенных из республиканского бюджета целевых трансфертов наблюдается в Туркестанской — 100%, Восточно-Казахстанской — 99,5%, Северо-Казахстанской — 99,1 %, Павлодарской областях — 91%, а также в городе Шымкент — 99,9%.

Также глава ведомства добавила, что наименьшее освоение выделенных трансфертов наблюдаются в городах Алматы — 16,9%, Астана — 34,4%, а также в Мангистауской области — 46,8%.

«По итогам 9 месяцев численность получателей АСП нового формата составила 504 тысячи человек или 97,3 тысяч семей, в том числе получатели безусловной денежной помощи составляют 72,4 тысяч человек или 14,4% всех получателей АСП, обусловленной денежной помощи получают 431,6 тысяч человек или 85,6%. В разрезе регионов наибольшая численность получателей адресной социальной помощи приходится на Туркестанскую — 34,8%, Жамбылскую — 11,7%, Алматинскую — 10,7%, Кызылординкую области — 7% и г.Шымкент — 9,7%, то есть 75% всех получателей приходится на указанные южные регионы страны», — проинформировала министр.

Вместе с тем, 66 % всех получателей проживают в сельской местности, а 34 % в городской местности.

«В структуре получателей адресной помощи преобладают многодетные семьи с детьми.

Их порядка 41% от общего количества семей-бенефициаров нового формата АСП. В силу социально-демографических показателей 75,7% всех малообеспеченных многодетных семей сконцентрированы в Шымкенте — 7,7%, в Туркестанской — 35,3%, Кызылординской — 8,4%, Жамбылской — 13% и в Алматинской областях — 11,2%», — сообщила министр.

Абылкасымова добавила, что в структуре семей-получателей АСП 25% составляют неполные семьи.

«Кроме того, в составе получателей безусловной денежной выплаты на долю неполных семей приходится 87,4% или 15,9 тысяч из 18,2 тысяч семей. Таким образом, среди получателей АСП преобладают сельские семьи — это 63% от всех семей, многодетные семьи из южных регионов — это 40% от всех семей и неполные семьи — это 25,2% от всех семей. В разрезе социальных статусов среди получателей АСП наибольшую численность занимают дети — это 321,1 тысяч человек или 63,7%. Другие категории включают: 18,6% — лица, занятые по уходу за детьми, инвалидами, престарелыми (93,7 тыс. человек); 8,4% — имеющие работу на момент обращения; 4,7% — самозанятые; 1,8% — безработные; 2,1% — студенты; 0,5% — инвалиды; 0,3% — пенсионеры», — перечислила глава Минтруда.

В заключение она добавила, что на основе социально-демографических характеристик семьи, органы социальной защиты при назначении АСП разрабатывают индивидуальные планы для каждой семьи.