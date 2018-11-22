20 ноября т.г. в дежурную часть Аль-Фарабийского районного управления Полиции явился пропавший в мае этого года семиклассник Руслан Нортураев.

Полицейским он подробно рассказал, о том, где он находился все это время и причину своего ухода из дома.

По словам Руслана, в семье, где он совестно проживал с отцом и мачехой, на него оказывалось давление, в том числе и физическое, чего он дальше терпеть не захотел. Из-за чего он и ушел из дома. Отец о его пропаже сообщил в полицию лишь спустя 1,5 месяца.

Полиция совместно с волонтерами с момента регистрации данного факта ежедневно проводили оперативно-розыскные мероприятия по поиску Руслана.

В настоящее время в отношении отца Руслана рассматривается вопрос о привлечении его к ответственности. Сам же мальчик находится под наблюдением врачей-психологов. Инспектором по делам несовершеннолетних проводится работа по его дальнейшему пребыванию в этой семье.

Пресс-служба ДП города Шымкента

В паблике club_dobryakov_shymkent сети Instagram опубликованы фото пропавшего, которого сейчас невозможно узнать.

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Как сообщается, ребенок найден, жив, был увезен женщиной в Алматы. Чтобы его невозможно было узнать, ему перекрасили волосы и одели очки.