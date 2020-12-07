Полицейские Туркестанской области вернули домой пропавшего мальчика, передает Otyrar.KZ.

В полицию Келесского района обратился местный житель о том, что без вести пропал его 9-летний сын, который вышел из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся.

Родители попытались самостоятельно найти ребенка, однако после безуспешных поисков обратились за помощью. На розыск пропавшего мальчика ориентировали весь личный состав Келесского РОП.

В результате принятых мер сотрудники Келесского РОП обнаружили пропавшего мальчика на одном из местных рынков.

Как выяснилось, 9-летний мальчик поссорился с матерью и решил таким образом показать свою обиду.

В настоящее время ребенок передан семье живым и здоровым.