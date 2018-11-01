Главный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин сообщил об угрозе новой «Х-инфекции», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире регистрируется более миллиарда случаев инфекционных заболеваний. Только за последние 20 лет появилось более 20 новых и возвращающихся инфекций. Как вы знаете, ранее были болезнь Эбола, коронавирусная инфекция и другие заболевания. Следует отметить, что в текущем году появилась совершенно новая инфекция. Всемирная организация здравоохранения назвала ее “Х-инфекция”. Эта новая угроза возникла лишь в этом году», — сказал Ж. Бекшин на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, новая инфекция носит глобальный и угрожающий характер. Специалисты еще не успели полностью изучить «Х-инфекцию».