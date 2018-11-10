12-летний Руслан Нуртораев пропал 22 июля, с тех пор о нем нет известий, передает ИА «NewTimes.kz».

Волонтеры рассказали обстоятельства, при которых пропал подросток.

«Он просто вышел из дома в магазин и пропал. Его нет 4 месяца. До этого никогда не уходил. Папа мальчика сейчас живет с новой женой, мальчик воспитывается мачехой, но отношения у них хорошие. Отец уже не знает, что делать, не находит себе места, переживает», — рассказала волонтер.

Она уточнила, что родные положительно характеризуют ребенка: «не хулиган, учится».

Близкие Руслана Нуртораева обратились с заявлением в полицию.

Приметы мальчика: рост — 150 сантиметров, черные волосы, карие глаза, среднего телосложения. Был одет в серую футболку и синее трико.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении ребенка, просят обращаться по телефону: +7 778 100 14 35.