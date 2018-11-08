С 5 по 9 ноября 2018 года на территории Туркестанской области сотрудниками административной полиции совместно с судебными исполнителями проводится оперативно-профилактическое мероприятие ОПМ «Борышкер» (Должник).

Это мероприятие даст результат по привлечению правонарушителей к ответственности за неуплату административных штрафов. Автомашины злостных неплательщиков водворяют на штрафстоянку, откуда их можно забрать только в случае полной оплаты штрафа.

В проведении ОПМ «Борышкер» задействовали свыше 40 совместных мобильных групп из числа полицейских и судебных исполнителей, а также передвижные комплексы «Автоураган». Так, за два дня за неуплату штрафов на штраф стоянку водворено 78 автомашин должников, в том числе выявленных с помощью передвижного комплекса «Автоураган».

Кроме того, участковыми инспекторами полиции разосланы 1407 уведомлений об оплате штрафа, по месту работы правонарушителей направлено 90 решений о принудительном взыскании, а также 901 постановление направлено частным судебным исполнителям. На нарушителей наложено административных штрафов на сумму более 5 млн тенге, из которых на сегодня взыскано около 95 %.

Всего же с начала текущего года сотрудниками Управления административной полиции проделан большой объем работы по взысканию административных штрафов, в результате которой в бюджет взыскано около 400 миллионов тенге наложенных административных штрафов.