Восемь тысяч пассажиров оштрафовали в Шымкенте

В прошлом году 8 тысяч так называемых «зайцев» получили административные штрафы за отказ оплачивать проезд стоимостью 70 тенге.

Общая сумма взысканий составила порядка 70 миллионов тенге. Контролёры отмечают, что 60 из 100 пассажиров не оплачивают услугу. Большинство нарушителей — молодёжь.

— Я заплачу, как только выйду. Я же ещё не вышел, — говорит пассажир.

При этом правилами предусмотрено, что оплата должна производиться сразу при входе в общественный транспорт.

К сведению горожан: сумма штрафа составляет 2 месячных расчётных показателя. В прошлом году она равнялась 7 864 тенге, однако с ростом МРП увеличился и штраф — теперь он составляет 8 650 тенге.

Ариф Момышов, контролёр:

«У нас много тех, кто не платит. Сейчас из 100 человек только 40% оплачивают проезд. Некоторые прямо говорят, что платить не будут. В таких случаях мы стараемся объяснить обязанности пассажира в общественном транспорте. Тем более сейчас существует много удобных способов оплаты».

Дарига Карибаева, контролёр:

«Чаще всего, в часы пик — утром и вечером — очень много пассажиров, которые не платят за проезд. Мы им объясняем, просим произвести оплату. В некоторых случаях составляем административный протокол по статье 622 Кодекса об административных правонарушениях».

Почему пассажиры не платят за проезд, несмотря на то что сумма относительно невысока по сравнению с другими городами Казахстана? Этот вопрос мы задали горожанам.

«Конечно, нужно платить. Это же деньги того человека, который работает», — считает жительница города.

«Пенсионерам, пожилым людям, детям и школьникам платить не нужно. А нам, работающим, необходимо оплачивать проезд», — говорит другая горожанка.

По статистическим данным, 30% жителей города пользуются общественным транспортом. Ежедневно перевозится более 300 тысяч человек. Если учитывать, что каждый пассажир должен оплачивать одну поездку в обе стороны, то в день должно фиксироваться около 700 тысяч оплаченных поездок. Однако в прошлом году среднее количество оплаченных поездок составляло всего 360 тысяч, что является крайне низким показателем.

Назым Жанболатова, заместитель директора Smart Mobility:

«В 2024 году совместным решением администрации города и маслихата было введено 15 категорий пассажиров, которые могли пользоваться льготами. Студенты должны были платить 50 тенге, остальные категории — бесплатно. Но бесплатный проезд не означает, что можно просто войти в автобус и выйти. Это особенно заметно среди школьников. Возможно, они не получили всю необходимую информацию. У них обязательно должен быть документ, подтверждающий право на льготу — транспортная карта. Также существует виртуальная карта, которая должна быть активирована планшетом при входе в автобус».

Электронная оплата проезда является важной составляющей в организации движения общественного транспорта. Это позволяет местным властям отслеживать пассажиропоток и, соответственно, увеличивать или сокращать количество автобусов на маршрутах.

Назым Жанболатова, заместитель директора Smart Mobility:

«Представьте, что вам не выплатили зарплату за один день. Вы бы расстроились? Точно так же и в 70 тенге заложены зарплата водителя, ремонт, налоги, которые поступают в городской бюджет, а также комфорт внутри автобуса. Для того чтобы автобус был чистым, с кондиционером летом и отоплением зимой, нужны средства».

В городе действует 88 маршрутов, которые обслуживают более тысячи автобусов. Из них 79 маршрутов признаны социальными. При этом штрафы налагаются не только на пассажиров, но и на водителей автобусов, принимающих оплату наличными.