При каких погодных условиях отменяются занятия в школах и колледжах, каковы правила отмены, а также как узнать о том, что сегодня не нужно идти на учебу, в инфографике Sputnik Казахстан.

Объявляют об отмене занятий при неблагоприятных погодных условиях государственные органы управления образования. Оповещение производится с 6:15 — для первой смены и с 12:15 — для второй и третьей смен.

При этом пропущенное учебное время недопустимо компенсировать за счет каникул или увеличения предельно допустимой учебной нагрузки.

Если дети все-таки пришли на учебу, то все виды занятий (учебные, дополнительные, кружковые, работа групп продленного дня), за исключением контрольных работ и новых тем по предметам, проводятся в полном объеме.