Как определить качество жизни шымкентца? Может стоит посмотреть на состояние самого города.

Если город ухоженный, то и люди, которые в нем живут, это ценят, значит и качество их жизни повышается. Есть масса вариантов оценки жизни, но многие уверены в том, что именно в Шымкенте качество жизни в городе на уровне «super». Но, увы, есть и другое мнение.

Эти и другие темы недавно обсуждали партийцы, депутаты, чиновники и молодежь Шымкента. На повестке дня — рост благосостояния казахстанцев. А именно состояние образования, благоустройство города и жизнь молодежи. В своем выступлении недавно получивший должность руководителя управления по делам семьи и детей Жандос Калтаев рассказал о планах и уже проведенной в городе работе.

«Мы проводим спортивные, интеллектуальные мероприятия, одно из них творческие встречи «Шабыт». Стараемся наладить полноценный контакт именно с молодежью. Впереди много планов, нацелены провести TEDx в Шымкенте», — рассказал Жандос Калтаев.

Как живет шымкентская молодежь

О шымкентской молодежи говорят по-разному, одни ругают, другие берут с нее пример. Помимо госучреждений в нашем городе масса и других молодежных организаций, которые тоже проводят свои мероприятия, причем на высоком уровне, при нулевом балансе и без чьей-либо поддержки. Среди активной молодежи те, кто хочет творить и создавать, но по каким-то причинам поддержки не видит, именно они идут в те организации, которые могут не только поддержать идеи, но и реализовать их.

«Мы открыты, мы всегда говорим о себе, мы готовы творить и творим. С властью у нас отношения нормальные, если мы нужны, мы готовы работать во благо каждого молодого человека, и результаты у нас есть. Да, мы не кричим о себе, мы не поднимаем молодежь, мы поднимаемся вместе с ней. От управления по делам семьи и детей поддержки значимой мы не получали, в принципе и не ждем. Как говорит президент, мы должны больше показывать результат, нежели обсуждения. Так вот, мы готовы», — говорит Тохтар Алимбеков, лидер молодежной организации U:Project

Качество образования в ШЫМКЕНТЕ

Про образование в Шымкенте тоже говорят много. Скандалы в школах, проверки школьных столовых, нехватка книг и мест. Есть и достижения: золотые медали, первые места учеников, гранты. Эти и другие темы не раз обсуждались в первых кабинетах страны. Аким Шымкента уверяет, что любая проблема решаема, уже есть планы по строительству новых школ, которые дадут работу педагогам и будут способствовать качественному образованию школьников. Главный учитель города обещает создать все условия для его получения. Проблемы никто не скрывает, предлагают решать сразу, не делая из этого больших секретов.

«Меньше собраний, меньше сборов. Узнали о проблеме, не нужно откладывать в долгий ящик, взяли и начали решать. Я провожу собрания большие только в понедельник, а в остальное время мои заместители всегда сообщают по телефону о результатах. Есть и положительный результат, жалоб стало меньше, потому что власть должна быть с народом. Построим школы, создадим и создаем благоприятные условия для наших горожан и гостей», — сказал аким Шымкент Габидулла Абдрахимов.

Мегаполис ШЫМКЕНТ

Третий мегаполис вскоре привлечет внимание общественности всего мира. Культурная столица СНГ — статус высокий, да и соответствовать нужно. В последнее время многие не только приезжают в Шымкент, но и переезжают. Показатель спроса рост цен на жилье на шымкентском рынке недвижимости. Цены резко пошли вверх. Аким Шымкента призывает приобретать жилье по государственной программе «7-20-25».В качестве бонуса то, что государство выделяет субсидии в 1 млн тенге для приобретения недвижимости. Кроме этого идет строительство и реконструкция парков, арбатов. Но и проблем немало, на все нужно время и «шымкентский» упорный характер говорят горожане.

«Понятие «шымкентский» говорит о трудолюбие, искренности и порядочности, а не о том, что многие думают. Да есть проблемы, ну решим мы все, главное не унывать. Ну начнем мы ныть, жаловаться и требовать от властей всего. Я не знаю, по мне так мы встаем на ноги, вернее встали, теперь нужно шагать ровно и уверенно, а не качаясь опираться и жаловаться. Не знаю как другие, но я верю в политику Елбасы, но мало доверяю чиновникам. Наш аким вроде как всегда выполняет то, что говорит. Посмотрим! Ему сложно будет, много тут работы, но раз взялся, значит знает куда как быть. Тут как все обстоит, если нет воды виноват аким, нет газа он же виноват, нет дорог, снова он виноват. А на самом деле, все идет от его работников зачастую, вот там нужно навести порядок, а так все будет», — говорит Евгений Замыслов житель Шымкента.

Настроение шымкентское

Одни называют наш город отдельной страной в государстве, другие боятся Шымкент. Большинство тех, кто восхищается Шымкентом. Но неизменным остается то, что именно наш город всегда увереннее остальных отстаивает свою позицию перед правительством, наш город заявляет о себе на весь мир, наш город критикуют и хвалят чаще всего. В Шымкент хотят приехать отдохнуть и позагорать, к нам едут звезды заработать, в конце концов, именно в Шымкент приезжает Нурсултан Назарбаев отдыхать чаще всего, и жители приветствуют его со словами «Папа приехал».

Все будет по-шымкентски

Многие воспринимают эту фразу по разному, интересно кто о чем думает? А ведь именно каждый житель города Шым, должен помнить что, если по- шымкентски — это значит качественно и упорно. В одном из интервью высказал свое мнение Анвар Мустафин, простой шашлычник из Шымкента. Приводим его слова дословно.

«Я вообще не могут понять, почему всем интересен наш город, мы как бельмо у всех на глазу. Чуть что сразу Шымкент, что-то не так, виноват Шымкент. Да, у нас есть свои проблемы, но они решаемы. Отопление, вода, свет газ, ну что еще? Главное коррупцию убрать, так с ней проблемы во всем мире. А там мы все сами решим, и не надо вмешиваться. Это я не про Президента (смеется). Ну серьезно, обсуждают все, критикуют. Ну мир такой, время и мы. Все зависит от народа, я повторю, все зависит от нас. Если мы захотим качество жизни плохое, оно и будет плохим. А если мы захотим качество жизни «шымкентское» (смеется), то есть роскошное, тогда будет все хорошо»,- сказал Анвар Мустафин, поджаривая шашлык за 350 тенге за палочку.

В завершении хотелось бы отметить, что статья не несет никакой агитационной цели. Мы пообщались с жителями и чиновниками, которые на самом деле переживают не за свой статус, а болеют за наш с вами Шымкент, который вот уже больше двух тысяч лет заявляет о себе, как о самом добром, душевном, справедливом и гостеприимном городе. Не зря наверное говорят, если хочешь прожить жизнь счастливо, проживи ее в Шымкенте.

Шуддин Саидов