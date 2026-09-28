Молодые, дерзкие, свои

Есть города, о которых говорят цифрами: население, бюджет, инфраструктура. А есть города, которые рассказывают о себе через людей. Шымкент именно из таких. Здесь, в тени платанов и на шумных базарах, среди новостроек и старых многоэтажек, растет поколение, которому не нужен повод, чтобы начать. Им не нужен идеальный момент. Они просто берут и делают: сегодня и сейчас — с тем, что есть.

Их четверо. Они совершенно разные. Врач, которая учит будущих докторов и запускает медицинские стартапы. Ученый, которая руководит генетической лабораторией и ищет биомаркеры рака в микроРНК. Тенор, который прошел через медицинский колледж, чтобы вернуться к музыке. И артист балета, которому когда-то говорили: «Пацан, иди на бокс!» А он выбрал шпагат и сцену.

Врач, который учит думать

Нашу первую героиню зовут Дилсара Талиббаевна Абабакирова. Сегодня она — ассистент кафедры общей врачебной практики и дерматовенерологии Южно-Казахстанской медицинской академии. За этим сухим названием — четыре жизни в одной: преподавание, практическая медицина, наука и стартапы.

Путь ее начинался с детства — с семьи, где образование, наука и интеллектуальный труд всегда стояли на первом месте. Среди ее предков — академики и люди, принимавшие участие в работе над Конституцией Республики Узбекистан. Маленькая Дилсара видела, каким авторитетом они пользовались, как к их мнению прислушивались, как они говорили и рассуждали. И у нее появилась детская, но очень сильная мечта: «Когда я вырасту, я тоже хочу стать таким человеком».

«Я не могу сказать, что однажды проснулась и решила: обязательно стану врачом. Скорее, к этому выбору меня постепенно привела вся среда, в которой я росла», — говорит Дилсара.

Медицина объединила все, что ей было близко: науку, постоянное обучение, ответственность и возможность помогать человеку напрямую. Позже понимание профессии расширилось: ей стало интересно не только работать с пациентами, но и преподавать, исследовать, создавать проекты.

Сегодня ее главная миссия — студенты. И наблюдать за тем, как меняются студенты, — ее отдельная радость. Иногда человек приходит очень неуверенным в себе. А спустя время уже занимается научным исследованием, создает собственный проект, выступает перед международным жюри или занимает призовое место.

И это не просто красивые слова. Дилсара — основатель медицинских стартапов. Один из них, Sen AI, вырос из студенческой идеи в проект, который прошел путь до крупных стартап-площадок, получил призовые места, технологическую поддержку и интерес инвесторов. Совсем недавно Sen AI вышел в финал Saiga Startup и получил миллион тенге в виде ресурсов Yandex Cloud для дальнейшего развития. А на Digital Qazaqstan 2026 в Шымкенте проект занял третье место среди 24 команд. В апреле 2026 года команда участвовала в международном хакатоне в Узбекистане, где заняла первое место и получила Кубок министра.

Но особое место в работе Д. Абабакировой занимает Smart Breath — научно-технологический проект, в рамках которого исследуются летучие органические соединения в выдыхаемом воздухе для раннего выявления рака молочной железы.

«В медицине недостаточно создать красивую технологию, — подчеркивает Дилсара Талиббаевна. — Если речь идет о диагностике, необходима серьезная доказательная база: научные исследования, биоэтика, клинические данные, разработка технической части и последующая валидация».

Ученый, которая смотрит вглубь

Если Дилсара учит будущих врачей думать, то Оксана Юрикова — видеть науку. Она заведующая South Clinical and Genetic Laboratory — научной клинико-диагностической лабораторией при ЮКМА. Ее путь в науку начался задолго до университета.

«Помню, как увидела репортаж о Национальном центре биотехнологии: какие исследования там проводят, как устроена работа лабораторий, — рассказывает Оксана. — Наверное, именно тогда я впервые подумала, что хотела бы заниматься исследованиями сама».

По образованию О. Юрикова — биотехнолог, имеет степень PhD в области биотехнологии. Ее научная специализация шире генетики: она использует методы молекулярной и клеточной биологии, клинической лабораторной диагностики. Генетика для нее — это не изолированная область, а один из инструментов, позволяющих понять молекулярные механизмы заболеваний.

Научные интересы Оксаны формировались постепенно. В начале обучения ее больше привлекала экология. Первый исследовательский опыт начался на втором курсе бакалавриата, когда она стала работать в научной лаборатории с микроорганизмами и водорослями, изучая их потенциал для биодеградации нефтепродуктов. Потом был дипломный проект — создание тест-системы для детекции стафилококкового энтеротоксина А в пищевых продуктах. Уже тогда она поняла, что ей интересны исследования, у которых есть не только фундаментальный вопрос, но и практическое применение.

Постепенно интересы сместились в сторону биомедицины: клеточные и молекулярные механизмы, работа иммунной системы, стволовые и опухолевые клетки.

Сегодня под руководством Оксаны Юриковой развивается несколько направлений. Одно из основных — поиск молекулярных биомаркеров заболеваний. В частности, лаборатория изучает микроРНК — небольшие регуляторные молекулы, изменения которых могут быть связаны с развитием патологических состояний. Другое направление — клеточные и иммунологические исследования: работа с клетками периферической крови, изучение иммунных механизмов, формирование коллекций биологических образцов. Есть проекты в области инфекционных заболеваний.

«Для нас важно не просто обнаружить статистически значимое изменение какого-либо показателя, а понять его биологическое значение и оценить, насколько полученные результаты потенциально могут быть полезны в реальной клинической практике», — уверенно говорит Оксана.

Голос, который нашел свою сцену

Иногда мечта не умирает, а просто меняет форму. Сегодня Ораз Мухамедьяр — солист Шымкентского городского театра оперы и балета. В его репертуаре — ведущие теноровые партии: Пинкертон в «Мадам Баттерфляй», Ромео в «Ромео и Джульетте» Шарля Гуно, Неморино в «Любовном напитке», Байдибек в «Домалак Ана». В других театрах он исполнял Водемона в «Иоланте» и Рудольфа в «Богеме». За этим списком — годы, повороты и один честный выбор.

Все началось в пятом-шестом классе. Ораз любил смотреть фильмы и наблюдать за актерами, как они проживают роли, передают эмоции. И однажды сказал родителям: «Я хочу стать актером».

Мама отвела его в театральный кружок. Ему понравилось, он действительно хотел этим заниматься. Но занятия оказались для семьи слишком дорогими, и он смог походить только несколько раз.

Потом его начал привлекать вокал. Ораз смотрел на певцов, которые собирали огромные аудитории, и его трогало, как они через песни передают внутреннее состояние.

Когда пришло время определяться с профессией, он сказал родителям, что хочет петь. Его записали на занятия при консерватории в Алматы: вокал, сольфеджио, хореография. Там он встретил своего первого педагога по вокалу, которая услышала его голос и сказала: «Тебе подходит классика». Так он впервые пришел к академическому вокалу.

А потом… голос начал ломаться. На вступительном экзамене в колледж имени Чайковского он не смог показать себя так, как хотел. Поступить не получилось.

Перед ним встал вопрос: чем заниматься дальше? Отец предлагал профессию механика — сам работал в этой сфере. Мама советовала медицину. Ораз Мухамедьяр поступил в медицинский колледж на фельдшера и проучился два года.

В какой-то момент он решил для себя: «Я хочу продолжить петь». И пошел снова учиться. Выбрал двухгодичный подготовительный курс при консерватории. Именно в консерватории он встретил человека, сыгравшего огромную роль в его жизни, — педагога Жениса Боронтаевича Байнешева. Он научил Ораза Мухамедьяра выравнивать регистры, работать с дыханием, правильно стоять, направлять и опирать звук, формировать гласные. Дал колоратурные техники, дыхательные упражнения, а самое главное — понимание самого принципа работы певца.

Параллельно с консерваторией Ораз поступил в двухгодичную Академию Astana Opera в первый поток. Там он получил огромный сценический опыт и возможность работать с опытными артистами и мастерами. Первой ролью в академии стал Водемон в «Иоланте», второй — Рудольф в «Богеме». Но в итоге жизнь привела его в Шымкентский городской театр оперы и балета. Именно здесь начался его профессиональный путь как артиста.

И вот здесь — самое красивое. Если оглянуться назад, понимаешь, что детская мечта стать актером никуда не исчезла, а просто нашла другой путь.

Тот, кто не сдался

Его спрашивали: «Пацан, почему на бокс не пошел?» А Иса Джусупбеков занимался танцами с семи лет. Начинал со спортивно-бальных, достиг успехов, потом решил заниматься профессионально. Окончил хореографическое отделение в колледже. Сейчас заочно учится в училище в Челябинске.

На вопрос, как вы пришли в эту профессию, Иса ответил: «Меня мама сюда отправила. Честно говоря, в семье никто этим не занимался. Только я начал этот путь».

Его первый спектакль — «Ромео и Джульетта» в театре оперы и балета Шымкента. Потом был «Любовный напиток», где он играл солдата и офицера.

И. Джусупбеков сказал вещь, которую стоит услышать не только артистам: «Иногда тревога бывает из-за того, что можешь затупить, что-то забыть. Но наш балетмейстер всегда говорит: такое тоже бывает, мы же не роботы. Главное — просто не показывать вида. Иногда артисты, которые ошибаются на сцене, показывают это всем своим видом. А профессиональные артисты обыграют это так, будто так и должно быть. Никто же не знает, как должно быть на самом деле. Главное — не демонстрируй другим, что что-то пошло не так».

Для артиста важна импровизация — это Иса усвоил точно.

Он выступал на соревнованиях в Таразе и Астане. Ездил в Оренбург, где занял третье место, пройдя полуфинал и финал. Все это — показатель колоссального труда, дисциплины и упорства.

А что бы И. Джусупбеков посоветовал начинающим артистам?

Верить в себя! Некоторые смеялись над ним, что не мужское это дело — заниматься танцами. Задавали вопрос: «Почему на бокс не пошел?» На это не надо обращать внимания. Если тебе нравится, то просто делай это и все.

Город, который рассказывает о себе через людей

Четыре истории. Эти молодые люди не ждут идеального момента. Они начинают сегодня. И, возможно, именно в этом — главная сила Шымкента. Не в цифрах, не в отчетах, а в людях, которые каждый день делают свой город чуть больше, чуть умнее, чуть красивее.

Шымкент, у нас есть на кого смотреть! И, что важнее, — с кого брать пример.

Жанна Курманбекова