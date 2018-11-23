Министерство здравоохранения РК предлагает разрешить с 16 лет получать медуслуги, в том числе, аборты, без согласия родителей.

Об этом в ходе заседания в Мажилисе заявила вице-министр здравоохранения Ляззат Актаева, передает корреспондент Kazpravda.kz. Такая мера, по ее мнению, позволит несовершеннолетним избежать нежелательной беременности .

«Действующим законодательством ограничен возраст оказания медицинских услуг детям, не достигшим совершеннолетия, без согласия родителей. Данное ограничение препятствует получению своевременной медицинской услуги несовершеннолетними при нежелательной беременности, абортах и ранних родах», – сказала вице-министр.

Из справочной информации, представленной вице-министром, следует, что несмотря на то, что число родов среди подростков за последние три года снизилось на 26%, Казахстан входит в число лидирующих стран мира по уровню рождаемости среди подростков 15-18 лет вместе с Болгарией, Молдавией, Эстонией и другими постсоветскими странами.

«В этой связи, нами прорабатывается вопрос включения в проект Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» нормы, гарантирующей получение медицинских услуг без согласия родителей с 16 лет», – сказала Ляззат Актаева.

По данным ЮНФПА, больше 6 000 случаев подростковой беременности регистрируется в Казахстане каждый год, и почти каждый третий заканчивается абортом. 36 случаев беременности на 1000 девушек от 15 до 19 лет.