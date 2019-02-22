Казахстанские школьницы не смогут делать аборт без разрешения родителей. После долгих и бурных обсуждений Минздрав все-таки отказался от идеи давать такую возможность девочкам от 16 лет. Ранее это предложение наделало немало шума в стране, передает КТК.

Остальные же инициативы, которые планируют включить в Кодекс о здоровье, остались без изменений. Подростки с 16 лет смогут приходить в больницу и получать медицинские услуги без присутствия родителей. Но аборт в этот перечень входить не будет.

По официальным данным, в прошлом году в Казахстане забеременели и родили более 3 тысяч школьниц. Еще 1200 сделали аборт. В Минздраве утверждают, что не ставили задачу открыть доступ к прерыванию беременности. В приоритете – ее профилактика.

Айжан Есмагамбетова, директор департамента Министерства здравоохранения РК: Раньше любые медицинские манипуляции подросток должен был получать при согласии родителей или его законных представителей. С 18 лет это уже возраст совершеннолетия, молодой человек или молодая девушка, они могут принимать решение сами. До 18 лет с разрешения родителей или законного представителя.