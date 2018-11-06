Здание спортивного комплекса им. Бекзата Саттарханова стоит без ремонта
Здание спортивного комплекса им. Бекзата Саттарханова стоит без ремонта

Он прославил страну на весь мир, показал что казахстанская  школа бокса сильнейшая в мире. Президент Нурсултан Назарбаев лично поздравлял его с медалью и победой на Олимпийских играх. Боксер погиб на взлете своей спортивной карьеры. Бекзат Саттарханов ушел из жизни, но оставил о себе только светлые воспоминания.

Здание спортивного комплекса им. Бекзата Саттарханова стоит без ремонта
Облицовочная сторона частична разбита.

В 2000 году именем Бекзата назвали спортивный комплекс в Туркестане. Сегодня здание функционирует, правда работает там еще одна школа, как оказалось, она названа в честь другого спортсмена — Абдысалама Нурмаханова.

Здание спортивного комплекса им. Бекзата Саттарханова стоит без ремонта
Здание спортивного комплекса им. Бекзата Саттарханова стоит без ремонта

У въезда в Туркестан стоит памятник великому казахстанскому боксеру, а рядом здание спортивного комплекса, который с момента сдачи в эксплуатацию капитального ремонта не видел. Заместитель директора спортивной школы, которая базируется в комплексе уверяет, что скоро ремонт будет, мол, выделены уже деньги, но точную дату не называет.

Массажный кабинет
Массажный кабинет в спортивном комплексе

«Мы проводим соревнования на республиканском уровне, что можем проводим, при таких условиях, которые есть. Конечно, не на сто процентов, но проводим. В марте следующего года начнется ремонт. ПСД готова, выделено 300 млн, намечается сделать дополнительную пристройку. Своими силами мы поменяли полы, сделали кабинеты», — говорит Асанов Толенбек, заместитель СДЮШОР им. Нурмаханова.

Потолок в кабинете врача
Это кабинет врача, на фото видно, что крыша дала течь

На вопрос, не боятся ли работать в таких кабинетах, сотрудники отвечают уверенно:    «Работаем как можем».

Нам удалось дозвониться до отца Бекзата. В телефонном разговоре отец олимпийского чемпиона Сеилхан Саттарханов своего возмущения не скрывает. 

«Когда Бекзат был уже олимпийским чемпионом, этот комплекс был. А сейчас снаружи именем Бекзата, а внутри школа вообще другого спортсмена, больше ничего касающегося моего сына в этом здании нет. Те медали, которые в музее, это не оригинал, настоящие у нас. Про нашего сына вообще забыли, никто его не вспоминает, про него слова хорошего не говорят. Про ремонт здания я молчу, пусть они ответят сами. Можно было бы построить в честь Бекзата нормальное здание, современное, наконец, он же прославил страну, он выступал за Казахстан. Такое ощущение, что Бекзат и не существовал никогда. Мне тяжело это все говорить, но уже эта тема настолько затертая, а толку нет никакого», — говорит Сеилхан Саттарханов.

Копии медалей Бекзата Саттарханова
Копии медалей Бекзата Саттарханова

Предлагаем вам несколько фотографий спортивного комплекса имени олимпийского чемпиона Бекзата Саттарханова.

К слову, почему не работают тренажеры, и кто будет их восстанавливать, нам никто не ответил. Во время визита журналистов в зале шла тренировка детей. Был установлен современный ринг и висели новые боксерские груши.

Для справки: спортивный комплекс посещают порядка тысячи учеников, которые живут в разных населенных пунктах, в коллективе прибавилось еще 40 тренеров к имеющимся 50.

Мы обратились за комментарием в управление физической культуры и спорта Туркестанской области. Специалисты пояснили, что ремонт будет, финансы уже есть. Из областной казны уже выделены 7 млн тенге на ПСД. Уже в начале 2019 года ремонт обещают начать.

Шуддин Саидов

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