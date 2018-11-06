Он прославил страну на весь мир, показал что казахстанская школа бокса сильнейшая в мире. Президент Нурсултан Назарбаев лично поздравлял его с медалью и победой на Олимпийских играх. Боксер погиб на взлете своей спортивной карьеры. Бекзат Саттарханов ушел из жизни, но оставил о себе только светлые воспоминания.

В 2000 году именем Бекзата назвали спортивный комплекс в Туркестане. Сегодня здание функционирует, правда работает там еще одна школа, как оказалось, она названа в честь другого спортсмена — Абдысалама Нурмаханова.

У въезда в Туркестан стоит памятник великому казахстанскому боксеру, а рядом здание спортивного комплекса, который с момента сдачи в эксплуатацию капитального ремонта не видел. Заместитель директора спортивной школы, которая базируется в комплексе уверяет, что скоро ремонт будет, мол, выделены уже деньги, но точную дату не называет.

«Мы проводим соревнования на республиканском уровне, что можем проводим, при таких условиях, которые есть. Конечно, не на сто процентов, но проводим. В марте следующего года начнется ремонт. ПСД готова, выделено 300 млн, намечается сделать дополнительную пристройку. Своими силами мы поменяли полы, сделали кабинеты», — говорит Асанов Толенбек, заместитель СДЮШОР им. Нурмаханова.

На вопрос, не боятся ли работать в таких кабинетах, сотрудники отвечают уверенно: «Работаем как можем».

Нам удалось дозвониться до отца Бекзата. В телефонном разговоре отец олимпийского чемпиона Сеилхан Саттарханов своего возмущения не скрывает.

«Когда Бекзат был уже олимпийским чемпионом, этот комплекс был. А сейчас снаружи именем Бекзата, а внутри школа вообще другого спортсмена, больше ничего касающегося моего сына в этом здании нет. Те медали, которые в музее, это не оригинал, настоящие у нас. Про нашего сына вообще забыли, никто его не вспоминает, про него слова хорошего не говорят. Про ремонт здания я молчу, пусть они ответят сами. Можно было бы построить в честь Бекзата нормальное здание, современное, наконец, он же прославил страну, он выступал за Казахстан. Такое ощущение, что Бекзат и не существовал никогда. Мне тяжело это все говорить, но уже эта тема настолько затертая, а толку нет никакого», — говорит Сеилхан Саттарханов.

Предлагаем вам несколько фотографий спортивного комплекса имени олимпийского чемпиона Бекзата Саттарханова.

К слову, почему не работают тренажеры, и кто будет их восстанавливать, нам никто не ответил. Во время визита журналистов в зале шла тренировка детей. Был установлен современный ринг и висели новые боксерские груши.

Для справки: спортивный комплекс посещают порядка тысячи учеников, которые живут в разных населенных пунктах, в коллективе прибавилось еще 40 тренеров к имеющимся 50.

Мы обратились за комментарием в управление физической культуры и спорта Туркестанской области. Специалисты пояснили, что ремонт будет, финансы уже есть. Из областной казны уже выделены 7 млн тенге на ПСД. Уже в начале 2019 года ремонт обещают начать.

Шуддин Саидов