Новый спорткомплекс открыли в поселке Карабастау

В посёлке Карабастау появился собственный спортивный комплекс. Такой значимый подарок жителям массива сделало ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс».

Компания активно участвует в жизни общества: оказывает помощь малоимущим, поддерживает образовательные учреждения в рамках спонсорских программ, а также уделяет особое внимание развитию инфраструктуры в близлежащих населённых пунктах. Всё это направлено на создание комфортных и безопасных условий для жителей.

Отдельный акцент предприятие делает на развитии спортивной инфраструктуры. В новом спортивном комплексе местные дети и подростки смогут играть в мини-футбол и развивать полезные навыки. Площадка оснащена современными раздевалками и душевыми кабинами. Жители Карабастау по достоинству оценили спортивный подарок.

Бахыт Ерегенов, первый вице-президент ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс»:

«В этом году, в рамках 40-летия нашего завода, в двух населённых пунктах мы построили два спортивных комплекса. Сегодня мы сдаём в эксплуатацию спортивный комплекс в селе Карабастау. Мы на постоянной основе оказываем поддержку всем населённым округам, расположенным вблизи предприятия. Желаем, чтобы ребята активно занимались спортом, росли здоровыми, и чтобы именно отсюда выходили будущие олимпийские чемпионы. В дальнейшем компания продолжит оказывать спонсорскую поддержку населённым пунктам».