Компания «Шымкентцемент» построит спорткомплекс в Толебийском районе

В преддверии Дня Независимости в селе Алгабас Толебийского района была проведена церемония закладки первого камня спортивного комплекса «Алгабас Арена».

Строительство современного спортивного комплекса является одним из проектов ТОО «Шымкентцемент» в рамках выполнения Дорожной Карты по реализации целей и задач, указанных в меморандуме о сотрудничестве между акиматом Толебийского района, предприятия «Шымкентцемент» и жителями населенных пунктов Акбастау, Алгабас, Киелитас, Абай и Ұйымшыл.

Меморандум был подписан осенью 2021 года. Срок выполнения проектов по этому соглашению 5 лет. Общая сумма инвестиций составила миллион долларов. Общая площадь самого здания и прилегающего к нему крытого футбольного поля составит около двух тысяч квадратных метров.

В спортивном комплексе обеспечат условия для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий и активного отдыха местных жителей, а также проведение учебно-тренировочных занятий по спортивным играм: мини-футболу, волейболу и баскетболу. Предусмотрены залы для тренировок по боксу, борьбе и индивидуальной силовой подготовки.

Проект спортивного комплекса был согласован с жителями поселка, которые учли все нюансы местности и выбора спортивных площадок для развития тех видов спорта, которые более востребованы среди жителей. Строительство «Алгабас Арены» ведётся за счёт средств ТОО «Шымкентцемент».

Помимо строительства спортивного комплекса, предусмотрены проекты по обеспечению населения питьевой водой, уличным освещением и другими коммунальными благами.