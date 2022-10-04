Дом ветеранов и спорткомплекс откроют в юбилей Толебийского района

Толебийский район, основанный в 1932 году, в этом году отмечает 90-летие. Юбилей жители района встречают с большими достижениями.

В целях проведения знаменательной даты на высоком уровне разработан план мероприятий. Работы ведутся в соответствии с графиком.

В преддверии празднования 90-летия Толебийского района в Центральном парке будет сдан в эксплуатацию дом ветеранов нового образца. В настоящее время завершаются работы по благоустройству двора здания.

Максат Жумабаев, руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД Толебийского района:

«На строительство этого объекта из бюджета района не было потрачено ни копейки. Идею районного акимата поддержали аксакалы и предприниматели. И за короткое время было воздвигнуто здание, отвечающее всем строительным нормам. Внутри здания есть помещение «кымызхана» на 40-50 мест. Здесь наши почтенные аксакалы будут проводить досуг, а также всякие мероприятия. Есть комната, где можно будет поиграть в шахматы. Для бабушек есть отлично оборудованная столовая».

Еще один подарок к юбилею района — это спортивный комплекс. Социальный объект возводится методом Асар. В спортивном здании есть зал для тренировок высотой 6 метров, готовится два татами размером 30*13. Стоит отметить, что теплосистему во всем комплексе профинансировал еще один наш земляк, говорит тренер со стажем свыше 20 лет. Помимо основного помещения здесь предусмотрены раздевалки, а также душ для спортсменов. Планируется строительство общежития для будущих чемпионов.

Мади Набиев, чемпион мира среди мастеров по дзюдо, самбо, тренер:

«Есть помещения, которые не соответствуют нормам. Всегда хотелось современного комплекса. В прошлом году после победы на чемпионате мира среди ветеранов, ко мне подошел один человек и спросил, что я желаю. Я поделился своей идеей — построить спортивный комплекс для детей и молодежи. Он нам подарил 27 соток земли, где с прошлого года мы возводим всем народом спортивный комплекс. Не перевелись у нас неравнодушные люди. Благодаря их поддержке в Год детей, в районном центре будет свой прекрасный спортивный комплекс, где мальчики и девочки будут обучаться таким видам спорта как борьба, дзюдо, самбо. Спасибо всем за помощь».

Также к 90-летию района обновляются и зоны отдыха. На эти цели из районного бюджета выделено 42,6 млн тенге на капитальный ремонт Центрального парка и 186 млн тенге на реконструкцию зоны отдыха «Тәуелсіздік».

Максат Жумабаев, руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД Толебийского района:

«В центральном парке идет капитальное строительство, заменяем скамейки, обновляется комплекс ветеранов Великой Отечественной войны. Спортивная площадка также была воздвигнута на деньги из местного бюджета».

Кроме этих объектов, в районе ведутся работы по благоустройству и текущему ремонту объездной дороги Ленгер-Коксаек.