Международные соревнования имени Б. Саттарханова проходят в Туркестане

В Туркестане проходит 20-й международный юношеский турнир по боксу, посвященный памяти Бекзата Саттарханова.

В соревнованиях принимают участие около 160 спортсменов из Китая, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Йемена и всех регионов страны. Молодые спортсмены соревнуются за призовые места в 13 весовых категориях. Аким области Дархан Сатыбалды принял участие в церемонии открытия состязаний и пожелал успехов юным спортсменам.

«У нас в области хорошо развит спорт, здесь родились именитые спортсмены. Из них можно выделить уникального — Бекзата Саттарханова. Сегодняшний турнир, думаю, откроет нам новые имена. Всем удачи и пусть победит сильнейший«, -говорит Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области.

На церемонии открытия глава региона почтил память Бекзата Саттарханова. Пригласили и маму именитого спортсмена. На юбилейный турнир также приехали мастера бокса: Ермахан Ибраимов, Мухтархан Дильдабеков, Серик Сапиев, Биржан Жакыпов. Ермахан Ибраимов поделился своими воспоминаниями о Бекзате и подчеркнул значимость этого турнира.

«Турнир своеобразный, здесь можно собрать сборную Казахстана. Из центра олимпийской подготовки даже приехали, чтобы выбрать сильнейших. Турнир проходит 20-ый юбилейный раз, непрерывно, он самый сильный турнир среди молодежи по Казахстану», — говорит Ермахан Ибраимов, мастер спорта международного класса.

На ринге сойдутся спортсмены 17-18 лет в 13-ти весовых категориях. А спортсмену-победителю будет присвоено звание «Мастера спорта Республики Казахстан» и возможность присоединиться к национальной сборной.