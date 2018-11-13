С 1 января в Казахстане должны быть снижены тарифы на электроэнергию, тепло, воду, газ, канализацию, телефон и интернет.

Также будут пересмотрены тарифы КСК. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства со ссылкой на премьер-министра Бакытжана Сагинтаева.

Премьер отдал ряд поручений, в частности:

1. Обеспечить привлечение к законной ответственности завышавших тарифы монополистов, причем расследование должно быть открытым.

2. Навести порядок в работе антимонопольного комитета.

3. К 1 декабря разработать пошаговый план по снижению тарифов. Министерства национальной экономики и энергетики должны отчитаться перед гражданами об исполнении монополистами инвестиционных обязательств, снижении тарифов, мерах по компенсации людям завышенных тарифов.

4. Создать республиканскую систему мониторинга ЖКХ, запустить горячую линию по коммунальным тарифам.

5. Профильные ведомства и акиматы должны взять на особый контроль ценообразование на товары первой необходимости, лекарства, уголь, газ.

6. Министерство образования и науки совместно с минздравом должны обсудить возможность понижения цен на обучение, медицину и лекарства.