«Алматыэлектротранс» отсудил у Green Bus Company выплату вознаграждения за доверительное управление муниципальными автопарками.

Управляющий коммунальными автобусными и троллейбусным парком Green Bus Company проиграл суд по иску «Алматыэлектротранс». Теперь шымкентский перевозчик должен заплатить около 800 млн тенге государственному ТОО в качестве вознаграждения за пользование казённым имуществом, сообщает informburo.kz.

«Взыскать с ТОО Green Bus Company в пользу ТОО «Алматыэлектротранс» сумму вознаграждения 775 млн тенге и государственную пошлину в сумме 23,2 млн тенге», – зачитала решение судья специализированного межрайонного экономического суда Алматы.

Решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции или подано ходатайство прокурора в Алмаинский городской суд.

Согласно условиям тендера по передаче муниципальных автобусных и троллейбусных парков в доверительное управление, Green Bus Company должен был выплатить не только вознаграждение с 2017 года, но и погасить возникшую задолженность предприятия в размере 700 млн тенге до мая 2016 года, а оставшийся долг – до конца того же года. По договору шымкентский перевозчик должен ежегодно, начиная с 2017 года, выплачивать от 10 до 15% с дохода.

20 ноября на суде представитель Green Bus Company сообщил, что убыток «Алматыэлектротранс» по состоянию на конец 2015 года оценивался в 9,3 млрд тенге и к 2017 году уменьшился в 8 раз до 757 млн тенге.

В июне заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматы Ерлан Адилов сообщил, что ситуация в коммунальных автопарках с момента передачи под управление Green Bus company стабильная.

О передаче коммунальных автопарков в доверительное управление без права выкупа Green Bus Company сообщил аким Алматы Бауыржан Байбек 22 января 2016 года.