Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек рассказал о новой бюджетной компании на базе «Эйр Астана», передаёт корреспондент BNews.kz.

«На прошлой неделе вы видели, что Глава государства принял руководство авиакомпании «Эйр Астана» и независимого директора Самрук-Казына. Президентом поручено создать LOW COST компанию, то есть низкобюджетную компанию или бюджетную. В мае месяце по планам «Эйр Астаны» эта компания уже начнёт работать. Решение о создании компании уже на Совете директоров компании «Эйр Астана» принято. Это хорошая, нормальная практика. Сегодня все крупные авиакомпании имеют соответствующее бюджетное подразделение, это имеет и Lufthansa, British Airways, российский Аэрофлот. Например, авиакомпания «Победа» — это лоукостер подразделения Аэрофлота», — сказал Женис Касымбек в кулуарах заседания Правительства.

Министр сообщил, что «Эйр Астана» создаст данную компанию за полгода.

«В следующем году компанией будет приобретено порядка 8 новых судов и часть этих судов пойдут на новую авиакомпанию. Смысл этой авиакомпании, почему она будет дешевле, количество посадочных мест будет меньше, расстояние между креслами будет меньше, багаж будет идти отдельно. Сегодня в законодательстве в стоимость входит и багаж. Если вы имели возможность летать польской компанией «Lot» и «Wizz air» в Будапешт, почему идёт дешевле тариф, потому что вы оплачиваете посадочное место. Если вы оплачиваете дополнительно багаж или обед, то идёт дополнительная плата», — отметил он.

Глава ведомства рассказал и о предполагаемых ценах билета.

«Мы ожидаем, что цены значительно будут ниже. По данным авиакомпании «Эйр Астана» сегодня средняя цена в направлении Астана-Алматы стоит 32-34 тысяч тенге, они ориентируется, что «Эйр Астана» видит стоимость билетов на 16-18 тысяч», — отметил министр.