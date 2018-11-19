Житель Алматы приспособил юрту под гараж. Видео было размещено в паблике kris_p_almaty в Instagram. Пользователи начали бурно комментировать увиденное, передает NUR.KZ.

На кадрах появившегося в социальной сети видео запечатлен зеленый автомобиль Subaru Forester, стоящий в традиционном национальном жилище.

Большинство пользователей оценили задумку автора идеи.

https://www.instagram.com/p/BqUfFOJAzgM/

«Базару нет», «Гениально», «Идея», «Истинный патриот», «Классно! Намного теплее», «Гараж 21 века», «Зато ремонтирует в тепле. Кто зимой тачку на улице не чинил, тот не поймет», «Наши потомки в свое время коней грели в юртах. А железных коней тоже можно греть в юртах. Ты что ли покупал этому уважаемому человеку юрту? Я ценю народное достояние и юрту», — дали свою оценку ролику они.

Другие же высказались резко негативно, посчитав, что загонять машину в юрту, это, мягко говоря, не очень красиво.

«Это по-скотски относиться так к наследию», «Срам полный! Нужно разбирать этот гараж. В музей поставим. Докатились! Скоро кумысом заправляться будем», — отметили приверженцы этой точки зрения.