Это связано с тем, что под каждые свои нужды госорганы создают новые предприятия и госкомпании, при этом вопросы развития конкуренции, зачастую остаются без внимания.

Об этом Председатель Президиума НПП РК «Атамекен» сообщил на III-Форуме по защите бизнеса «Надзор прокуратуры в сфере предпринимательства».

«Сегодня мы проводим уже III-й форум по защите бизнеса, что стало хорошей традицией… Совместными усилиями с прокуратурой, нам удалось добиться существенного снижения давления контролирующих органов. Сокращены контрольные функции госорганов, требования к бизнесу, сроки проверок», — сообщил Тимур Кулибаев.

Продолжается гуманизация уголовного законодательства, кардинально пересмотрено административное законодательство, в пользу бизнеса изменено 80% статей. Создан институт апелляционной комиссии по налоговым и таможенным спорам, почти в 3 раза сократилось и количество самих жалоб, а институт досудебной апелляции будет внедряться во всех контролирующих сферах, включая экологическую и СЭС.

В результате всех проведенных Правительством реформ, Казахстан в рейтинге «Doing Business» поднялся на 8 позиций, с 36 на 28 место. Сейчас в Мажилисе находится уже седьмой пакет поправок по совершенствованию предпринимательской деятельности.

Кроме успешных достижений, Глава Национальной палаты остановился на проблемах, которые необходимо безотлагательно решать — сокращать участие государства в экономике, защищать конкуренцию и право собственности, сделать доступной информацию по земле и градостроительной документации.

По разным оценкам доля государства в экономике составляет более 50% ВВП. Зачастую госпредприятия представлены в конкурентных сферах экономики, таких как: перевозка, логистика, торговля. Сейчас для госкомпаний законодательно разрешены 348 видов деятельности, они работают в 44 сферах.

«Несмотря на проводимую политику, направленную на сокращение доли государства, наблюдается рост создания новых госпредприятий, с 2000 года количество госпредприятий увеличилось с 23 723 до 26 612. Под каждые свои нужды госорганы создают новые предприятия и госкомпании, при этом, вопросы развития конкуренции зачастую остаются без внимания. Правила игры нужно менять – провести ревизию обоснованности видов деятельности квазигоссектора и сократить их, как минимум, в 2 раза», — заявил Тимур Кулибаев.

Четыре года назад начался процесс передачи госфункций и полномочий из центра в регионы, в рамках которого предполагалось оптимально распределить функции, полномочия и ответственность между всеми уровнями госуправления.

«Кто может сегодня сказать о положительных и отрицательных сторонах и эффективности этого распределения? Мы предлагаем Правительству изучить этот вопрос. Совместно с Генеральной прокуратурой мы рассмотрим данную тему на примере земельных инспекций и ГАСК. В 2014 году контрольные функции в этих сферах переданы акиматам. В результате и реализация, и контроль оказались в одних руках. То есть, акиматы сами издают решения и сами их контролируют, конфликт интересов налицо», — уверен Глава «Атамекен».

Председатель Президиума «Атамекен» убежден в необходимости оцифровки сферы госконтроля, отсутствие четких критериев отбора «рисковых» субъектов не ведет к основной цели госконтроля – предупреждению возникновения несчастных случаев, пожаров, аварий и т.д.

«Сохраняется старорежимный принцип плановости проверок в сферах санэпиднадзора, пожарной и промышленной безопасности. Конечной целью должна стать полная цифровизация системы контроля путем автоматического выбора объекта проверки, без вмешательства должностных лиц», — считает Тимур Кулибаев.

При снижении контрольных функций, уровень безопасности продукции и услуг не должен страдать.

«Мы выработали ряд мер по усилению ответственности бизнеса. На это и направлена наша Хартия по противодействию коррупции. Необходимо усилить институциональную основу обществ по защите прав потребителей. В трехстороннем диалоге – потребитель, государство и бизнес – нам нужен серьезный оппонент. По инициативе Нацпалаты в ручном режиме вместе с акиматом Астаны проводится работа с лифтовыми хозяйствами. В результате проведена ревизия 1135 лифтов, создано СРО, разработаны и утверждены стандарты безопасности. Такой проект предлагается распространить во всех регионах Казахстана. В части развития автобусных перевозок утверждена Комплексная программа на 2018-2020 годы. Ее реализация позволит к 2020 году увеличить долю парка автобусов возрастом до 7 лет почти со 65%», — сообщил Тимур Кулибаев.

В завершении Форума была подписана Дорожная карта по реализации сотрудничества между Генеральной прокуратурой РК и Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен» на 2019 год.