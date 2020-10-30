Глава государства дал высокую оценку уровню взаимодействия Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» и правительства РК.

Сегодня состоялся VII Съезд НПП РК «Атамекен». Впервые Съезд приходил в режиме онлайн. Мероприятие прошло при участии Главы государства Касым-Жомарта Токаева, премьер-министра Аскара Мамина, председателя президиума НПП РК «Атамекен» Тимура Кулибаева, председателя правления НПП РК «Атамекен» Аблая Мырзахметова, членов региональных советов Палат предпринимателей, отраслевых ассоциаций, а также предпринимателей Казахстана.

«За последние пять лет доля малого и среднего бизнеса в экономике страны увеличилась с 24 % до 32 %. Количество людей, занятых в сфере предпринимательства, выросло на 21 % с 2,8 миллиона до 3,4 миллиона. Сегодня около 40 % занятых работают в малом и среднем бизнесе. Большой вклад в это внесла Национальная палата, которая объединяет государство и бизнес. По моему поручению для защиты прав предпринимателей законодательно закреплен принцип «презумпции добросовестности бизнеса». Это позволяет толковать в пользу предпринимателей все спорные вопросы и неясности. Надеюсь, данные законодательные изменения будут поддержаны соответствующей судебной практикой. С 1 января текущего года моим Указом введен мораторий на проверки малого и микропредпринимательства сроком на три года. В результате количество проверок таких субъектов снижено в 8 раз», — отметил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Председатель президиума НПП РК «Атамекен» Тимур Кулибаев озвучил основные проблемы, с которыми казахстанским предпринимателям пришлось столкнуться в период пандемии.

«Текущий 2020 год прошел под знаком влияния пандемии. По данным опросов, проводимых Нацпалатой, пандемия коснулась 1 млн предпринимателей по стране. Больше всего пострадали сферы транспорта, торговли, где сокращение оборота составило 10-17 процентов. Порядка 1,6 млн сотрудников были отправлены в отпуск без содержания. Комплексный пакет мер поддержки, поддержанные главой государства, позволили смягчить последствия. Более 15 тысяч предпринимателей получили отсрочки по кредитам. Пакет мер поддержки стал оперативной реакцией правительства на сложившуюся ситуацию. «Атамекен» ежедневно с госорганами отлеживал ситуацию с момента перехода в режим ЧП до сегодняшнего дня», — подчеркнул Председатель Президиума НПП РК «Атамекен»Тимур Кулибаев.

Напомним, «Атамекен» с первых дней на постоянной основе проводил опросы предпринимателей для выявления более четкой ситуации в регионах, отраслях и секторах. Все данные собранные в ходе опросов были переданы Правительству и легли в основу мер поддержки предпринимателей страны.

Помимо антикризисных мер глава «Атамекена» озвучил и долгосрочные задачи, которые ставит перед собой Нацпалата сегодня, в том числе участие во внедрении регулирования «с чистого листа», которое коснется более 860 тыс. субъектов предпринимательства, или 65% от общего числа действующих предпринимателей. Также у Нацпалаты имеется предложение по разработке нового Налогового кодекса, ключевой задачей которого является формализация занятости и снижение теневой экономики. Отдельно был поднят вопрос кредитования бизнеса и поддержке предпринимателей в регионах.

«В целях исполнения Главы государства по запуску «Правительства для бизнеса» мы продолжаем работу по созданию цифровой экосистемы бизнеса, где предприниматели смогут в онлайн-формате получать комплекс услуг, направлять обращения и получать обратную связь», — подчеркнул Тимур Кулибаев.

В завершении встречи было подписано дополнительное соглашение к действующему Соглашению о взаимодействии между Правительством РК и НПП РК «Атамекен» по интеграции информационных систем государственных органов и Нацпалаты.

Справочно:

«Съезд Национальной палаты «Атамекен» возглавляется Председателем Президиума Национальной палаты и формируется из равного количества представителей аккредитованных республиканских межотраслевых, отраслевых ассоциаций (союзов), а также республиканских ассоциаций (союзов) малого, среднего и (или) крупного предпринимательства и делегатов региональных советов», — статья 19 Закона об НПП.