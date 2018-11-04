5 мифов о бульонных кубиках: можно ли их есть постоянно?

Бульонный кубик — универсальный помощник на кухне. Вопреки названию, он годится не только для супа, но и вторых блюд, иногда его даже используют как приправу. Впрочем, при всей популярности он окружен немалым количеством мифов (как положительных, так и отрицательных). Что из них правда, а что — нет?

1. Этот «полуфабрикат» появился в XX веке, когда у людей стало меньше времени на приготовление пищи

На самом деле, уже в XVIII веке появился продукт, который можно назвать «прадедушкой» бульонного кубика. Он появился в качестве «военной разработки»: специальные сухие лепешки, изготовленные из костей, белка и соли, брали с собой в долгие военные походы. В XIX веке догадались выпаривать бульон, получать экстракт и поставлять его в банках опять же на фронт. А чуть позже этот продукт доработали и стали использовать уже в мирной жизни. Долгое время он считался едой бедняков и предназначался для тех, кто не может позволить себе бульон из натурального мяса. Сегодня этот продукт ассоциируется в первую очередь со скоростью приготовления блюда. Его состав уже больше века остается неизменным: жир, усилитель вкуса, соль, ароматизаторы.

2. Бульон из кубика сильно уступает натуральному, мясо заменять кубиком нельзя

Это действительно так. Достаточно посмотреть на состав кубика, чтобы понять, насколько сильно он отличается от куска мяса. Основные ингредиенты мы перечислили выше. Отметим отдельно, что различные «вкусы» (курица, говядина, грибы, свинина) получаются за счет использования ароматизаторов и усилителей вкуса. Помимо этого в составе кубиков есть крахмал, мальтодексин — они нужны для получения нужной консистенции и «склеивания» всех компонентов. И лишь совсем небольшую часть составляют мясо или грибы.

Заменять же мясо кубиком не стоит по той причине, что в кубике нет всех тех полезных элементов, которые содержит натуральный продукт. Возможно, вкус и будет похожим, но пищевая ценность получившегося блюда точно будет иной.

3. Бульонный кубик — тот же самый бульон, просто из него выпарили воду

Когда-то такие кубики действительно существовали — во второй половине прошлого века. Они тогда не пользовались популярностью, а со временем их заменили современные — настоящее чудо пищевой промышленности. Состав кубика, который мы рассмотрели выше, наглядно показывает, что это не выпаренный бульон.

4. Бульонный кубик — отличное решение для тех, кто сидит на диете

Да, калорийность бульонного кубика небольшая (в среднем в 6,5 раз меньше, чем у натурального бульона), но для диеты он вряд ли подойдет. Как утверждают диетологи, опасность продуктов, содержащих такое большое количество улучшителей, добавок и ароматизаторов, заключается в том, что они притупляют чувствительность вкусовых рецепторов. После этого есть обезжиренный творог, салатные листья и вареное мясо совсем не захочется.

5. Бульонный кубик не подходит для семейного питания и питания детей

Это действительно так. Хотя искушение ускорить процесс приготовления обеда или ужина очень велико, все же советуем отказаться от него и отдать предпочтение классическим рецептам. Детям такая еда точно не на пользу. А помимо этого «баловать» себя бульонами из кубиков могут только здоровые люди, без каких-либо проблем, связанных с работой печени, почек, поджелудочной железы, даже бронхиальной астмы. Опять же, учитывая то, что в состав входит глутамат натрия, для постоянного употребления такие продукты не подходят.

Подводя итог, можно сказать, что бульонные кубики могут выручить в некоторых ситуациях. Они незаменимы в длительных походах, на даче и на природе, выручат неумелого кулинара, если он не знает, как приготовить первое блюдо. Но включать их в свой рацион на постоянной основе не стоит, так как состав их не оптимален.