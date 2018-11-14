Необычные способности своего ребенка запечатлела на камеру мама и поделилась этим видео в социальной сети Facebook, пишет Sputniknews.kz.

На кадрах спящий малыш очень забавно «реагирует» на прикосновения мамы к своему маленькому розовому детскому ушку: он сворачивает их в трубочку — стоит только дотронуться пальцем.

Складывается впечатление, что «ушки» ребенка живут своей жизнью: пока они «прячутся» и сворачиваются в ответ на касания, ребенок, продолжает мирно и сладко спать.

Утратит ли малыш этот удивительный талант с возрастом, неизвестно. Но сейчас эта уникальная способность продолжает умилять и поражать множество интернет-пользователей по всему миру.