7-месячного ребенка спасли полицейские в Туркестанской области

Патрульные помогли спасти 7-месячного ребенка в Туркестане.

Так, рядом с полицейскими, находившимися на дежурстве, остановилось авто, из которого вышел водитель и попросил помощи, говорят в полиции. Он сообщил, что его внуку внезапно стало плохо и не может дышать. Началась паника и суматоха, но патрульные среагировали вовремя.

«В этот момент, к нам с коллегой Сламханом Серикбаем на помощь пришел местный житель, сказав, что он врач. Мы делали все возможное и оказали малышу первую помощь. Далее быстро доставили мать с ребенком в больницу», — отметил полицейский Бауыржан Илес.

Дедушка выразил благодарность за спасение маленького внука.

Видео: Polisia.kz