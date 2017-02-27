Добряки Шымкента собирают помощь для новорожденной девочки, найденной прямо на улице 25 февраля. Клуб неравнодушных людей города объявил сбор самого необходимого для брошенного на улице младенца.

«Мы объявляем сбор самого необходимого для девочки: подгузники 1 размер, влажные салфетки, бутылочка, соска, присыпка, мыло, пеленки, одежда(все стиранное и глаженное)…» — написали волонтеры в социальных сетях.

Все, кто хочет помочь ребенку, могут обратиться по телефону:8-778-164-81-45. Поездка в родильный дом планируется на вторник, 28 февраля.

Напомним, новорожденная малышка была найдена прямо на улице неподалеку от клиники «Даумед» (перекресток улиц Гагарина и Абая), между банкоматом и мусорным баком. Младенца обнаружили охранник и медперсонал клиники.

Скорая забрала девочку в реанимацию областного перинатального центра № 2. По имеющимся сведениям малышка в тяжелом состоянии. Вес новорождённой 2700 граммов.