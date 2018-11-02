Во всех школах Туркестанской области введена автоматизированная система приема на работу педагогов через портал jumys.sitcen.kz.

Данная система автоматизирует прием на работу педагогов в общеобразовательные учреждения и контролирует ход конкурсного назначения ди⁠ректоров школ. Также там размещаются объявления о вакансиях на прием на работу технического персонала в образовательные учреждения. Об этом заявила заместитель руководителя управления образования Туркестанской области Ардак Мадиханкызы на брифинге в региональной службе коммуникаций.

По ее словам, до сегодняшнего дня в электронном виде объявлено о 1571 вакансии на должность педагогов и технических работников.

«Приняты на работу 837 человек через портал jumys.sitcen.kz. В системе зарегистрировано 62 778 пользователей интернета. Поступили 4632 заявки о приеме на работу. Также с 2019 года в специализированные школы-интернаты дети будут приниматься через портал mektep.sitcen.kz. Проведение конкурса на прием в школу полностью автоматизировано», – сказала Ардак Мадиханкызы.

Любой родитель может привести своего ребенка для участия в конкурсе в любую школу для одаренных детей через портал. Ребенок с высоким баллом, набранным в режиме онлайн-тестирования, будет принят в школу.

Школы области на 100 процентов обеспечены цифровыми образовательными ресурсами «Bilimland». С начала года просмотрено 594 000 уроков. Для обеспечения 195 школ отдаленных сел цифровыми образовательными ресурсами за счет областного бюджета были закуплены 1500 «Bilim Book», компьютеров-планшетов. Теперь им доступны цифровые образовательные услуги без Интернета.

Планируется внедрить автоматизированную аттестацию и переквалификацию педагогов.