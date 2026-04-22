Тестирование отменяют для большинства учителей

Министерство просвещения РК обновляет систему аттестации педагогов, делая её проще и объективнее. Основной акцент переносится с формальных процедур на реальные результаты работы учителя.

Для большинства педагогов отменяется обязательное тестирование — оно сохраняется только для начинающих специалистов, вернувшихся в профессию и управленцев. Также исключены требования к эссе, научным публикациям и авторским разработкам.

Процесс аттестации полностью цифровизируют через платформу «Ұстаз», где автоматически будет формироваться профессиональное портфолио.

Сокращаются открытые уроки и часы повышения квалификации. При этом сохраняются все права педагогов, а сама система будет направлена на оценку практических результатов, а не отчетности.