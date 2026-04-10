Учителя больше не будут сдавать аттестацию

По поручению главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева тест по оценке предметных знаний учителей (ОЗП) отменён.

Заявление министра Жулдыз Сулейменовой одних порадовало, у других вызвало обеспокоенность. Особенно растерялись педагоги, которые совсем недавно успешно прошли аттестацию.

Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов высказал свою позицию по вопросу отмены тестирования для оценки предметных знаний педагогов. По его словам, с таким решением не стоит спешить — необходимо тщательно изучить возможные последствия.

Асхат Аймагамбетов, депутат мажилиса РК: «Вопрос отмены тестирования необходимо тщательно изучить. Его нужно внимательно рассмотреть. Все будут аплодировать. Даже если сказать: аттестации нет, просто дадим вам категорию — все обрадуются. Поэтому главное решение должно исходить из ответа на вопрос: что нужно для того, чтобы в школах работали сильные учителя и это отражалось на знаниях детей».

Вместе с тем министр отметила, что это решение касается не всех педагогов. Учителя, только начинающие трудовой путь, через два года будут сдавать тест для подтверждения знаний. Также глава ведомства подчеркнула, что процесс формирования портфолио будет полностью цифровизирован.