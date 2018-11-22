В Абайском районном суде дела рассматриваются в рамках пилотного проекта «Виртуальный суд».

Пилотный проект «Виртуальный суд», запущенный в рамках одного из семи приоритетных направлении развития судебной системы Республики Казахстан – «Е-Сот», является одним из способов высокомобильной и технологической поддержки населения региона, а также повышения инновационного потенциала в целом.

В настоящее время в районным суде рассмотрено 5 гражданских дел путем подключения сторонами своих мобильных устройств (смартфона) через программу «TrueConf» в рамках проекта «Виртуальный суд».

В частности, по гражданскому делу по иску С.М. к ответчику К.Б. о взыскании алиментов на период обучения в ходе примирительной процедуры судьей-примирителем, посредством мобильной видео-конференц-связи, было проведено со сторонами предварительное слушание, так как истец находилась в г.Алматы. Истец принял участие в предварительном судебном заседании, путем подключения своего мобильного устройства (смартфона) через программу «TrueConf».

В предварительном судебном заседание стороны заключили соглашение об урегулировании спора в порядке медиации, и истец отказалась от своих исковых требовании.

Определением суда, заключенное между сторонами соглашение об урегулировании спора в порядке медиации, было утверждено, и производство по гражданскому делу прекращено.

Использование виртуального суда позволит гражданам сэкономить значительные средства по поездкам в суды, которое находятся в других районах, областях и даже странах что является удобным, доступным, оперативным в рассмотрении судебных дел.

Пресс-служба суда города Шымкента