В производстве Аль-Фарабийского районного суда находится на рассмотрении гражданское дело по иску Р. к АО «ForteBank» о признании договора банковского займа недействительным.

О дне и времени рассмотрения дела стороны были надлежащим образом извещены.

Представитель ответчика до начала судебного разбирательства сообщил, что на заседание он своевременно явиться не сможет и просил провести заседание используя приложение True Conf, т.е. по интернету. Судья Г.Байарыстан, используя новые технические возможности, провел судебное заседание с участниками процесса дистанционно. Представитель ответчика посредством своего мобильного телефона принял участие на судебном заседании, ответил на поставленные вопросы истца и суда.

По завершению судебного заседания представитель ответчика поблагодарил судью, выразил свои впечатления по применению новых информационных технологий в судах.

Пресс-служба суда города Шымкента