Гаджеты на службе специализированного экономического суда Туркестана

В областном специализированном межрайонном экономическом суде случилось едва ли не техническая революция.

Здесь переходят на работу в онлайн режиме. Реализацию проекта «Виртуальный суд» здесь демонстрируют наглядно. Участники процессов должны лишь указать свои ИИН, номер мобильного телефона и предварительно подписать соглашение на использование сервисов судебного кабинета. Теперь жители региона могут участвовать в суде, находясь в любой точке страны.

Работник суда : «Включите, пожалуйста, сейчас на связи Сарыагашский район. Гражданин, не приезжая в областной центр, может участвовать в судебном процессе

Обучать новым технологиям будут в учебном центре. В нем есть необходимое оборудование. В здании суда появился и кабинет медиации. Здесь постараются еще до суда урегулировать экономический спор. Говорят, что примирение сторон выгодно всем участникам процесса.

Берик Ережеп, секретарь суда: «Работаю в экономическом суде третий год. Месяц назад переехали в Туркестан. Сами видите, интернет подключен. Да и судебные процессы проходят в онлайн режиме. Все условия для плодотворной работы созданы».

Теперь в электронном виде будут оформляться и исковые заявления. Это исключит прямой контакт судей с гражданами, а значит станет меньше предпосылок для коррупции.

Шынар Оразова