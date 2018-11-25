В Астане закрыто движение на ряде автотрасс. Причина — снегопад, сопровождаемый порывистым ветром, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

«В субботу с 19:30 в связи с ухудшением погодных условий (снег с дождем, порывистый ветер, гололед) закрыто движение на трассах Астана — Караганда, Астана — Кабанбай батыр и Астана — Коргалжын для всех видов автотранспорта», — сообщили в городском Центре мониторинга и оперативного реагирования iKomek.

О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

В Павлодарской области 24 ноября с 18:00 закрыто движение на участках автодорог республиканского и областного значения по всем направлениям для всех видов транспорта, сообщает «Казахавтодор».

В Алматинской области закрыто движение на автодороге Алматы — Усть-Каменогорск ( км.79-615, участок Капшагайский пост- граница ВКО), на трассе Сарыозек — Коктал (км. 15-65, участок село Кызылжар — село Алтынемел).

В Жамбылской области закрыто движение на трассе Алматы – Ташкент — Термез (км. 536-593 участок село Айша-биби-граница Туркестанской область, км. 593-632 участок граница Жамбылской области — село Жаскешу).

Также закрыты трассы в Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях.