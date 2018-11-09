Комитет охраны общественного здоровья выявил в магазинах Казахстана продажу продуктов с истекшим сроком годности.

В соответствии с требованиями санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам оптовой и розничной торговли пищевой продукцией» № 358 от 31 мая 2017 г. – объекты торговли не должны допускать к реализации продукцию с отсутствием установленных сроков годности или с истекшими сроками годности.

Таким образом, Комитетом в рамках поведения мониторинга безопасности продукции установлены факты реализации пищевой продукции (в частности: молочная продукция, мясная продукция, рыбная продукция, алкогольная продукция, вода, соки, кондитерские изделия и др.) с истекшим сроком годности в следующих городах и магазинах страны:

— Супермаркет «Алма» ТОО «Алма-РС» (г. Астана, пр. Сарыарка, 15).

Следует отметить, что реализация с просроченными сроками пищевой продукции в супермаркетах «Алма» не впервые, несмотря на неоднократное применение административных мер Департаментом и судом, положение дел не меняется.

— «Беккер и К» ( г. Астана, ул. Керей Жанибек хандары, 14/2);

— ТОО «МЕТРО Кэш энд Керри» ( г.Павлодар, ул. ул.Торговая, 1/5,)

— ИП Килалова К.Ж. (Павлодарская область,Теренкольский (Качирский) район, с. Федоровка);

— магазин «Жанар» ИП «Серикбаева» (Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка);

— магазин «Римма» ИП Фисенко (Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, ул.Чайко, 55);

— закусочная «Тамаша» ИП Кыдырбаева Н., (Павлодарская область, Баянаульский район, с. Баянаул, ул. Сатпаева, 53 «а»);

— магазин ИП Анисимова ( Павлодарская область, Щербактинский район, с.Красиловка, ул. Южная, 66);

— магазин ИП Кошанова С.З., ( Павлодарская область, Баянаульский район, с. Баянаул, ул. Ауэзова, 93) .

— магазин ИП «Гульнур» (Павлодарская область Павлодарский район, с. Жанакала);

— магазин «Весна» ИП Говрилец О.Н.( Павлодарская область, Качирский район, с. Теренколь, ул. Аймаутова, 79);

— ИП Кузьмина А.А (Костанайская область, Денисовский р-н, с. Аятское, ул.Клубная,47);

— продовольственный магазин «Фортуна» ( ВКО, Шемонаихинский район,с Верх-Уба, ул. Заводская,6 2/2);

— магазин «Дидар» (ВКО, Катон-Карагайский р-н, с. Улкен Нарын, ИП Холкина А.Л.);

— отдел в магазине «Азия» (Карагандинская обл., г. Сарань, ул. Жамбыла, 55);

— магазин «Тоқмырза» (Атырауская область, г. Атырау, пос. Акжар, ул. Бейбитшилик 2/1, ИП Караджанова).

КООЗ МЗ РК настоятельно рекомендует потребителям быть более внимательными при выборе продукции. Необходимо помнить, что любая продукция по истечении срока годности не пригодна для использования по назначению.

В случае обнаружения просроченной продукции на прилавках магазинов можете письменно или по номеру 8 /7172/ 74-21-37 обратиться в адрес Комитета и его территориальные департаменты (контактные данные ДООЗ каждого региона указаны на сайте kooz.dsm.gov.kz/ru в разделе территориальные департаменты).