В Шымкенте открылся первый «магазин честности» (Integrity Shop), сообщает пресс-служба департамента АДГСПК по Шымкенту.

Инициативу открытия «честного магазина» первым поддержал Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова. Его деятельность основана на системе самообслуживания.

«Здесь преподаватели и студенты приобретают необходимые товары, оставляя плату в специальном ящике, заменяющем привычных для нас продавцов за кассовыми машинами. В магазине нет продавца, покупатели будут обслуживать себя лишь по принципу честности. Внедрение подобных магазинов направлено на воспитание высоких моральных качеств у молодежи, а именно добропорядочности, честности и саморазвития», — сообщили в пресс-службе.

В Агентстве заявили, что эти факторы напрямую влияют на выработку «иммунитета к коррупции».

«Главная цель проекта — постепенно создавать атмосферу доверия в обществе и дать студенческой молодежи возможность идентифицировать себя как хорошего честного человека», — отметил руководитель управления профилактики коррупции департамента Ергали Жумабаев.

Открытие «магазинов честности» планируется во всех вузах и колледжах города.