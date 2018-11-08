В городе Шымкент полицейские поймали вора, совершившего кражу из сейфа.

1 ноября утром в районное Управление полиции поступило заявление от жительницы города, которая обнаружила похищение из квартиры золотых изделий на общую сумму около 800 000 тенге и денежных средств.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 188 УК РК «Кража».

В ходе следствия выяснено, что преступник подозревается в совершении еще 4-х особо крупных аналогичных преступлений.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, подозреваемый был задержан и водворен изолятор временного содержания.

Пресс-служба ДП г. Шымкент