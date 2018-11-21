В Шымкенте проводится операция «Допинг».

Управлением по борьбе с наркобизнесом Департамента полиции г. Шымкент с 19 по 23 ноября т.г. на территории города проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Допинг».

Оно направлено на выявление и пресечение нарушений в сфере легального оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Всего в операции было задействовано 1600 работников органов внутренних дел, в том числе 14 сотрудников спецподразделений по борьбе с наркобизнесом.

В первый день проверено – 12 субъектов, осуществляющих деятельность в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, в ходе которого выявлено одно правонарушение.