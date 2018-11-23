В Шымкенте умер известный журналист, археолог, краевед Алексей Гончаров.

Все, те кто его знал, вместе с ним работал, дружил, ходил в походы, сплавлялся по нашим рекам, до конца верили в чудо и в то, что он справится с болезнью. Несколько месяцев мы следили за состоянием здоровья, и нам казалось, что он сумел победить все хвори, которые разом обрушились на его организм.

Трудно поверить в то, что его нет. Не будет тех жарких дискуссий на тему родного края, не будет вечеров-посиделок у костра и его рассказов о походах по нашим горам.

Как жаль, что он так многого не успел. Но ведь он останется в нашей памяти, в памяти тысяч и тысяч южноказахстанцев для которых жил, писал прекрасные очерки, выпустил книгу и делал удивительные передачи о таком любимом им Южном Казахстане. Нашу скорбь трудно передать словами.

Коллектив ТК «Отырар» и газеты «РАБАТ» выражает самое искреннее соболезнование родным и близким.