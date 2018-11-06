В рамках исполнения протокольного поручения Президента РК Нурсултана Назарбаева город Туркестан посетили руководитель управления архитектуры и градостроительства Павлодарской области Нурлан Какамбетов и руководитель управления строительства Западно-Казахстанской области Алтынбек Кайсагалиев.

После приема у акима области Жансеита Туймебаева, гости приняли участие в совещании по вопросам строительства Центра историко-святых мест Туркестанской области.

«В соответствии с реализацией поручения Главы государства, одними из первых, кто посетили нашу область — это представители Павлодарской и Западно-Казахстанской областей. В свою очередь, я благодарю Вас, а также акима Павлодарской области Булата Бакауова и акима Западно-Казахстанской области Алтая Кульгинова. Для начала надо будет отрегулировать порядок размещения исторических памятников. Для удобства туристов и жителей города нам нужно определить торговые точки и создать все необходимые условия для семейных прогулок. Высота точных копий, строящихся комплексов в центре, составит около 3-4 метров. Для выполнения поставленной задачи мы составим трехстороннее соглашение и разработаем «дорожную карту», — отметил Ж. Туймебаев.

В ходе совещания глава региона отметил, что строительные работы должны начаться в этом году. В свою очередь гости города выразили готовность оказать всемерную поддержку развитию нового областного центра.