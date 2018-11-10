В Туркестане в Региональной службе коммуникаций, расположенной в Международном медиацентре «TÚRKISTAN MEDIA«, состоялась презентация первого цифрового журнала «ULYS».

В презентации приняли участие главный редактор первого электронного журнала «ULYS» в Казахстане Ержан Калымбай, кандидат философских наук Жанат Момынкулов, технический директор издания Болат Аскер, а также представители областного управления внутренней политики, культуры, СМИ и студенты.

В ходе встречи главный редактор цифрового журнала «Ulys», известный журналист Ержан Калымбай рассказал о важности и преимуществах журнала.

«Данный проект обеспечит информационное пространство Казахстана качественным передовым контентом. Журнал наполнен аналитическими, познавательными статьями из разных сфер. Геостратегия, внутренняя и внешняя политика страны, экономика, глобальные изменения и тренды, — все это будет глубоко проанализировано нашими журналистами с точки зрения национальных интересов и доведено до казахстанских читателей. Особое место в журнале будет уделено странам Центральной Азии и тюркского мира. Журнал будет выходить только на казахском языке. На сегодня уже вышло три номера. Мы уделяем большое внимание качеству информации. В каждом номере публикуется 20 статей. Их пишут специалисты исследовательских институтов. В будущем мы планируем вывести электронное издание на международный уровень», — отметил автор.

Наряду с этим, участники совещания обсудили развитие цифровых технологий в медиасфере и перспективы их развития. По словам руководителя проекта, журнал создан на основе новейших достижений в формате Digital. К примеру, журнал можно не только читать, а также слушать и смотреть в конвергентных статьях. Более того, проект создан как приложение для смартфонов с операционной системой IOS и android, и доступен на планшетах.

Пресс-служба акима Туркестанской области