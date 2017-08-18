Городской отдел образования призывает учителей Шымкента вооружаться. А главное оружие педагога, как известно — знания. В Шымкенте на базе трех школ проходят практические семинары по обновленным программам образования.

В ходе семинара с учителями отрабатываются даже мельчайшие элементы каждого урока. Работа секций ведется по каждому предмету отдельно. Особняком стоит и вопрос работы с электронным журналом. К слову, подобные семинары охватят всех учителей, завучей, директоров, психологов и социологов городских школ. Главное сегодня — вооружить учителей знаниями и научить применять их на практике. Ведь именно этому им и предстоит учить школьников, говоря в отделе образования.

К нововведениям в образовании оказались не готовы ни родители, ни педагоги. Отдельные новшества воспринимаются с большим трудом. С разъяснениями выступило городского управления образования. На специальных семинарах для педагогов обсуждают вопросы и сложности, с которыми учителя могут столкнуться в своей работе.

Жанар Байдишева, учитель школы-гимназии №47: «Сама программа и сам учебник немного необычны, но, как говорится, век живи — век учись. И, возможно, результаты мы увидим в своих детях…»

С нового учебного года родителей учеников 1-х, 2-х, 5-х, 7-х и 9-х классов ждет сюрприз. Теперь итоговая или, как теперь принято называть сумативная оценка будет выставляться по результатам контрольных срезов и письменных работ после каждого раздела. То есть привычных ежедневных отметок в дневнике и журнале для учеников этих классов не будет.

Жанар Байдишева, учитель школы-гимназии №47: «В этот журнал вносятся только оценки за суммативное задание. Оцениевание у нас немного необычное, отличается от того, что было до сих пор. Если мы в бумажный журнал ставили текущие оценки, то в электронный журнал заносятся оценки только за суммативное задание, …это что-то вроде контрольной работы».

В городском отделе образования уверены – такие мастер-классы, тренинги и коучинги не просто вооружат учителей новыми знаниями, но и научат, как применять их на практике.

Кенжегуль Сагиндыкова, директор научно-методического центра отдела образования г. Шымкент: «Для тех учителей, которые не прошли курсы, мы проводим отдельные секции, на следующей неделе, 20-21-22 будем проводить. С каждым учителем проработаем, будем их вооружать, чтобы они не боялись…»

В свете реформ образования подобные мастер-классы не помешают и родителям. Как заверили в отделе образования, мамы и папы, болеющие за своего ребенка, получат необходимую информацию в ходе родительских собраний. За разъяснениями можно также обратиться непосредственно к классному руководителю.

Саида Турсуметова