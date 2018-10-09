Сельских учителей могут освободить от заполнения электронного дневника, если в школах нет интернета, передает Sputnik.

«Если у сельских учителей нет интернета и если они не могут заполнять электронный дневник и ради этого ездят куда-то, в таких школах мы запретим использование Kundelik», — сказал журналистам министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев в кулуарах после заседания правительства.

Ранее в соцсетях жительница Астаны сообщила о том, что ей приходится заполнять Kundelik вместо мамы — сельского учителя, так как в поселковой школе только один компьютер, к которому выстраивается очередь из преподавателей, и скорость интернет-соединения очень низкая.

Министр также сообщил, что учреждения образования должны быть оснащены пандусами, а где это возможно – лифтами — для развития инклюзивного образования.

«Много работы делается, на то, чтобы оборудовать все школы, нужно большое количество времени и средств. Школы у нас многие старые, и они изначально не были приспособлены. И по университетам тоже, туда устанавливать лифты — дорогое удовольствие, нет перекрытий, которые эти лифты держат. Каких-то легких решений, к сожалению, нет», — прокомментировал министр.