В Туркестанской области защищены права работников школ.

С начала года в средних школах Сарыагашского района не начислялись доплаты за вредность (в размере 30 процентов) к заработной плате 92 кочегарам.

В результате у отдела образования образовался долг перед работниками на сумму 6 млн тенге.

Принятыми мерами прокуратурой района произведен перерасчет заработной платы кочегаров, а образовавшаяся задолженность погашена.

Также, прокурорским анализом выявлен факт не соблюдения работодателями Арысского района требований по обязательному страхованию работников от несчастных случаев (по отношению к 601 работнику детского сада).

По данному факту, прокуратурой района внесено представление в адрес инспекции труда Туркестанской области о принятии мер в отношении виновных лиц.

Результатом рассмотрения представления работники детских садов полностью застрахованы от несчастных случаев, виновные лица привлечены к административной ответственности по ч.2 ст.230 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан.

Прокуратура Туркестанской области